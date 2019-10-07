مفاجأة.. عمرو دياب يشير إلى شيرين رضا أثناء غنائه «يوم تلات»

فاجأ الفنان عمرو دياب الكثيرين بإشارته للفنانة شيرين رضا زوجته السابقة أثناء غنائه أحدث أغنياته يوم الثلاثاء بالفيديو.. هل يقصد عمرو دياب شيرين رضا في «يوم تلات».

يبدو أن الجدل المثار حول أغنية «يوم تلات» التي طرحها الفنان عمرو دياب مؤخراً على عدد كبير من المواقع الإلكترونية لم يتوقف حتى الآن، فبعد أن فسر الكثيرون من محبي عمرو دياب أن هذه الأغنية قد قدمها لزوجاته الثلاثة شيرين رضا وزينب عاشور ودينا الشربيني.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للفنان عمرو دياب من إحدى الحفلات الغنائية التي أحياها مؤخراً، والتي كانت على هامش فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وظهر عمرو دياب في المقطع أثناء تأديته لأغنية «يوم تلات»، وكان يشير للفنان شيرين رضا التي حضرت الحفل، وكانت منسجمة بشكل كبير من أغاني عمرو دياب.

حضور كبير بحفل عمرو دياب في الجونة

وقد حضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد بالحفل الختامي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ومن بينهم ليلى علوي ويسرا ونجلاء بدر وتامر حبيب وإيمان العاصي ودينا الشربيني وإلهام شاهين وأيتن عامر، ولاقى الحفل نجاحاً كبيراً.

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ومن المقرر أن يقوم عمرو دياب باستكمال طرح أغاني ألبومه الجديد بعد أن قام بطرح عدد من أغانية الجديدة، منها «أنا غير وبحبه ويوم تلات»، وتعاون عمرو دياب في ألبومه مع عدد كبير من الشعراء والمحلنين، من بينهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ومحمد رحيم.



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