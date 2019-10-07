هل ياسمين صبري هي أم لطفلة؟

ياسمين صبري تصرح أنها ستسافر لتعيش خارج مصر قريباً

من وقت لآخر ويقوم عدد من نجوم الفن بالتواصل مع محبيهم ومتابعيهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال الأسئلة التي تطرح عليهم ويقومون بالإجابة عليها لجمهورهم، ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة ياسمين صبري التي كشفت الكثير من أسرارها الشخصية بعد أن قامت بالرد أسئلتهم.

اقرئي ايضا : هل محمد هنيدي هو نجل الفنان الكوميدي الراحل أمين الهنيدي؟



وكشفت ياسمين صبري عن خططتها المستقبلية، وقالت إنها تستعد للهجرة خارج مصر والاستقرار في أحد البلدان بعد أن أكدت أنها تفضل السفر والتنقل من بلد لآخر خلال أوقات فراغها، وأن أقرب الأماكن لقلبها هي العاصمة البريطانية لندن.

Advertisements

ياسمين صبري تنفي أن لديها طفلة

وعن رؤيتها لمستقبلها خلال الـ10 سنوات المقبلة قالت ياسمين صبري إنها ستكون مع أطفالها خلال هذه المرحلة، ونفت ما تردد حول أن لديها طفلة من زوجها السابق.

وعن تقديمها للمشاهد الجريئة قالت إنها ترفض تقديم المشاهد الجريئة، وهذا ما طلبته من مؤلف مسلسلها حكايتي التي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، بأن تكون علاقتها بحبيبها خلال الأحدث لا يوجد بها أي مشاهد جريئة.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري قررت الابتعاد عن الموسم الرمضاني المقبل بعد أن حققت نجاحاً كبيراً خلال الموسم الماضي من خلال مسلسل حكايتي التي شاركت في بطولته بجانب أحمد بدير وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسني وإدوارد وجمال عبد الناصر ووفاء عامر ونهال عنبر ومن إخراج أحمد سمير فرج.

اقرئي ايضا : نجل بسمة وهبة يرفض الظهور معها.. هل أحرجها أمام محبيها؟