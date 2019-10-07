تصريحات جديدة من سمية الخشاب عن طليقها أحمد سعد.. هل انتهت خلافاتهما وتم الصلح بينهما؟

هل تعود سمية الخشاب لأحمد سعد من جديد؟

حالة من الجدل الشديدة أثيرت خلال الأيام الماضية بعد أن ظهرت الفنانة سمية الخشاب بأحد البرامج الحوارية التي تذاع عبر إحدى الفضائيات، حيث أعلنت سمية الخشاب أنها على علاقة طيبة بطليقها المطرب أحمد سعد وأنه دائماً ما تدور بينهما المكالمات الهاتفية للاطمئنان على بعضهما، وأن الأمور مستقر تماما بينهما ولا يوجد بينهما أي خلاف، مؤكدة أن أفضل الأشياء بالنسبة لها أن تعيش في سلام مع الأشخاص التي اختلفت معهم بعض الشيء.

وتلقت الفنانة سمية الخشاب سؤالاً حول تدخل عدد من أصدقائهما المقربين لعودة صداقتهما من جديد، ولم تجب سمية بشكل صريح، وأكدت أن الأمور طيبة للغاية والأمور هادئة.

وتداول الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع، وأكدوا أن علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب من الممكن أن تعود مرة أخرى، كما قالت الإعلامية بسمة وهبه في برنامجها شيخ الحارة التي قدمته خلال الموسم الرمضاني الماضي وأثارت من خلاله ضجة كبيرة.

سمية الخشاب قدمت مؤخراً مجموعة من الفاعليات الغنائية

جدير بالذكر أن الفنانة سمية الخشاب انشغلت طوال الفترات الماضية بأعمالها الغنائية والتي كان أهمها أغنية بتستقوى والتي تزامن طرحها مع اليوم العالمي للمرأة في شهر مارس (آذار) الماضي وتناولت من خلالها تعرض السيدات للعنف، وبعدها انفصلت عن زوجها أحمد سعد، وقام كل منهما بالظهور في برنامج شيخ الحارة وأثاروا ضجة كبيرة بسبب تصريحاتهما النارية، والتي اتهما بعضهما من خلالها بالسرقة وإحداث عاهة مستديمة، وتعرضا لانتقادات شديدة بعد ظهورهما في البرنامج، وأكد الكثيرون من محبيهما ومتابعيهما أنهم كشفوا أسرار حياتهما الشخصية للجميع وهذا يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا المصرية.



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