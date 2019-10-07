نجل بسمة وهبة يرفض الظهور معها.. هل أحرجها أمام محبيها؟

بسمة وهبة تنصح نجلها أمام متابعيها علي إنستقرام.

شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع ظهرت من خلاله، وهي توجه نصيحة لنجلها بأن يهتم بدراسته، وأن يذهب إلى الجامعة ليستفيد من محاضراته.

وخلال هذا المقطع طالبت بسمة وهبة نجلها بأن يقبلها؛ إلا أنه رفض الظهور في المقطع الذي تقوم بتصويره، لتوجه بعدها الكاميرا إلى نجلها ويظهر من الخلف، وتؤكد له أنها لن تتناول الغداء إلا عقب عودته، وإنها ستقوم بتحضير وجبة الغداء مع زوجته».

بسمة وهبي: ابني في عيني هيفضل طفل صغير

وعلقت بسمة وهبة على المقطع الذي نشرته، وقالت: «مهما ابني هيكبر ويبقى راجل قد الدنيا هيفضل في عينيه الطفل الصغير اللي بجري وراه وأقوله خد بالك من دروسك عبده حبيبي ربنا يوفقه ويحميه ويخليه ليه»، وتفاعل معها الكثيرون من زملائها بالوسط الفني، وحرصوا على الدعاء لها بالحياة السعيدة.

جدير بالذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، قد تألقت خلال الموسم الرمضاني الماضي وقدمت مجموعة من الحلقات القوية والهامة للغاية، والتي أثارت ضجة كبيرة بسبب ضيوفها والتصريحات النارية التي يدلون بها في برنامجها «شيخ الحارة».

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وفي منتصف الشهر الكريم قامت بسمة بتقديم استقالتها بسبب عرض حلقة الكاتبة ياسمين الخطيب، بعد أن كانت ترفض عرضها، وتفاجأت بعد ذلك بإحدى الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف برنامجها بسبب ما يقدم من خلاله.



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