هل محمد هنيدي هو نجل الفنان الكوميدي الراحل أمين الهنيدي؟

بالفيديو.. موقف طريف لمحمد هنيدي ومؤسس مهرجان الجونة.. فماذا حدث؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً من أحد اللقاءات التي أجراها الفنان محمد هنيدي والفنان أحمد السقا ورجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

فبعد أن منحت إدارة المهرجان جائزة الإبداع لمحمد هنيدي، وقام بتسليم الجائزة له صديقه أحمد السقا وسط حضور كبير من نجوم الفن الذين أشادوا بظهور أحمد السقا المفاجئ لتسليم محمد هنيدي الجائزة، التقى هنيدي والسقا وساويرس في لقاء على هامش المهرجان، وتعرض محمد هنيدي لموقف

طريف خلال لقائه؛ حيث كان يعتقد رجل الأعمال سميح ساويرس، أن محمد هنيدي هو نجل الفنان الراحل أمين الهنيدي، وقال سميح خلال اللقاء: «هذا الشبل من ذاك الأسد»، وأن والده الفنان أمين الهنيدي أمتعنا كثيراً، وأثر في طفولته بشكل كبير.

محمد هنيدي أنا مش ابن أمين الهنيدي

ليفاجئه محمد هنيدي ويخبره بأن الفنان أمين الهنيدي لم يكن والده، ليلحق مؤسس مهرجان الجونة بنفسه، ويؤكد أنه مازال شخصاً جديداً على عالم الفن، ولا يعرف كل تفاصيله.

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واستعاد الفنان محمد هنيدي ذكريات مشاركته في مسرحية «حزمني يا»، التي شارك في بطولتها بجانب حسن حسني وشريف منير وماجدة زكي ومدحت صالح وفيفي عبده ومحمد متولي. وقال إنه خلال أحد العروض التي كان يقدمها قرر والده حضور المسرحية، وخلال تألق هنيدي على خشبة المسرح قال أحد الحضور الذي كان يجلس بجانب والده: «الله يرحم والده كان سكر»، وأكد محمد هنيدي أن تشابه اسمه مع اسم الفنان أمين الهنيدي شرف كبير له؛ لأنه نجم كوميدي كبير وأمتع الكثيرين من خلال أعماله.



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