ميرنا وليد تكشف تفاصيل مقتل والدها بالرصاص

حلت الفنانة ميرنا وليد ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي ضيفة ببرنامجها معكم لمنى الشاذلي الذي يذاع عبر إحدى الفضائيات الخاصة.

وكشفت ميرنا وليد خلال لقائها عن الكثير من أسرار حياتها الشخصية التي لم تعلن عنها من قبل، والتي كانت مفاجأة للكثيرين من محبيها، وكان أول هذه الأسرار هي أن الصدفة لعبت دوراً كبيراً في صناعة نجوميتها، حيث كانت تعيش في لبنان، وجاءت إلى مصر في زيارة مع والدتها المصرية، وفي هذا الوقت لم يتخط عمرها الـ10 سنوات ولم تتوقع أن تعمل بالوسط الفني تماماً.

ميرنا تكشف تفاصيل مقتل والدها في حرب لبنان

وتحدثت أيضاً خلال اللقاء عن والدها الذي رحل برصاصة عشوائية بالقلب في الحرب بلبنان، وذكرت أن هذه الأيام كانت الأصعب لها طوال حياتها، حيث قامت والدتها بوضعها في مدرسة داخلية بلبنان حتى جاءت إلى مصر والتحقت بإحدى المدارس هنا، وبعدها قدمت أول أعمالها الفنية فيلم الراعي والنساء مع الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان الراحل أحمد زكي وحققت نجاحاً كبيراً من خلال هذا الدور الذي قدمته.

وأضافت أنها شاركت في الفيلم من باب الصدفة أيضاً وأنها لم تكن تتوقع أن تترك أسوار المدرسة اللبنانية التي توجد بأحد جبال لبنان وتأتي إلى مصر وتصبح شخصية مشهورة وتتحمل المسؤولية منذ طفولتها، وحرصت عندما كبرت أن تكون بجانب أسرتها دائماً وابنتيها مايا ومريم وذلك لتعوض الإحساس الأسري الذي فقدته في طفولتها.

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يشار إلى أن الفنانة ميرنا وليد قدمت الكثير من الأعمال الدرامية المميزة، من بينهما ذئاب الجبل والإمام الغزالي وقصة الأمس وقاسم أمين وعلي مبارك وغيرها من الأعمال الدرامية المميزة.



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