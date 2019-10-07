هل تزوجت منة عرفة من فنان شاب؟

نفت الفنانة الشابة منة عرفة، ما تردد خلال الفترات الماضية حول عقد قرانها واستعدادها لليلة الزفاف، التي أشيع أنها ستقام خلال أسابيع قليلة، وأكدت في تصريحات صحفية وقالت إن كل ما تردد في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة، وأنها تضع تركيزها فقط خلال الفترة الحالية في أعمالها الفنية فقط.

من ناحية أخرى، أعربت منة عرفة عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسرحية «اللي عليهم العين» التي تشارك في بطولتها حالياً بجانب الفنان خالد سرحان، وعدد من نجوم الكوميدية المسرحية، وأشارت إلى أنها تقدم دور فتاة تدعى «زنبق»، وهي إحدى الفتيات المثقفات والملتزمات التي تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية؛ بسبب تعاملها مع المحيطين بها، وأوضحت أنها أخذت وقتاً كبيراً خلال الفترات الماضية للتحضير لهذه الشخصية، وقام المخرج محسن رزق بتدريبها عدة مرات، حتى استطاعت أن تقدم الشخصية بشكل مميز؛ أشاد به الكثيرون ممن شاهدوا المسرحية.

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منة عرفة تشارك في مسرحية «جوازة مرتاحة»

جدير بالذكر أن الفنانة منة عرفة قد شاركت مؤخراً في بطولة مسرحية «جوازه مرتاحة» مع أحمد صفوت، وريم البارودي، ومن إخراج محمد جبر، وقد استطاعوا أن يحققوا نجاحاً كبيراً خلال فصل الصيف الماضي بهذا العمل المسرحي، الذي عُرض بمدينة الغردقة، ومن المفترض أن يُعرض أيضاً خلال الفترات المقبلة في القاهرة.

ويعرض لمنة عرفة حالياً مسلسل «بحر» مع الفنان ماجد المصري، وتجسد خلاله دور فتاة صعيدية تدعى «مهجة»، كما أنها تستعد خلال الفترة المقبلة للبدء في تصوير أحدث أعمالها السينمائية، التي ستشارك في بطولته مع كل من الفنان بيومي فؤاد والفنان الشاب مصطفى أبو سريع.

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