هنا الزاهد تكشف مفاجآت وأسراراً جديدة عن شهر العسل

بالفيديو.. هنا الزاهد تكشف عن كواليس شهر العسل

يبدو أن الفنانة هنا الزاهد بدأت خلال الأيام الماضية أن تشارك جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام، بعدد من الصور والفيديوهات من الإجازة القصيرة التي قضتها بسنغافورة مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

ونشرت هنا الزاهد مؤخراً مقطعاً مصوراً خلال زيارتها لـ universal-studio بسنغافورة وكانت تقف بجوار عربة بداخلها ديناصور، وعلقت على هذا المقطع مازحة «عندما لا تستطيع التقاط صورة لأنك خائف من أن تدير ظهرك».

هنا الزاهد تعرضت لأزمة صحية بعد ساعات من حفل زفافها

جدير بالذكر أن الفنانة الزاهد قد تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وتردد أنها تعرضت لحالة تسمم بسبب تناول إحدى الأكلات مجهولة المصدر خلال تواجدها بسنغافورة، وقام زوجها أحمد فهمي بنقلها إلى المستشفى الذي قضت به عدة أيام كانت تحت رعاية عدد من الأطباء، وقال فهمي خلال هذه الفترة إن هنا الزاهد من الممكن أن تخضع لعملية جراحية إذا لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الأطباء، ولكن حالتها الصحية تحسنت وعادت إلى القاهرة مؤخراً إلى القاهرة.

وخاضت الفنانة هنا الزاهد السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات" التي شاركت في بطولته بجانب زوجها الفنان أحمد فهمي ومحمد عبدالرحمن ومحمد محمود، وعدد من ضيوف الشرف الذين ظهروا بأحداث العمل، ومنهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وأكرم حسني وحميد الشاعري وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن.

واحتفلت هنا الزاهد بحفل زفافها خلال الشهر الماضي وحضره عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم محمد هندي وأحمد عز وعمرو يوسف وكريم فهمي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وغيرهم من النجوم والمشاهير.



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