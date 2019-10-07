كندة علوش توجه رسالة شديدة اللهجة لمتابعينها: "الملافظ سعد"

وجهت الفنانة السورية كندة علوش، رسالة مؤثرة لمتابعيها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، طالبة منهم التزام الأدب العام والرقي في إبداء آرائهم، بسبب هجوم وسخرية البعض منهم على الفنانين في الآونة الأخيرة بشكل شرس.

وغردت كندة علوش: «كلامك عالسوشيال ميديا هو واجهتك، أنا مابشوف وشك بقرا كلامك.. كلامك هو وشك وصوتك وحضورك وتربيتك وأخلاقك».

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وأضافت: «خلي كلامك محترم نضيف حلو وراقي لانو بيعبر عنك حتى إذا حابب تنتقد أو تشتكي انتقد باحترام وبأدب الملافظ سعد عبر عن رأيك بكل الحرية اللي بالكون بس اختر الفاظك ومفرداتك وأسلوبك».

وكانت كندة علوش دافعت عن الفنانة دينا الشربيني من قبل عندما تعرضت لحملة تنمر بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

