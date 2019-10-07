كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 11:54 صباحاً - أدلت الفنانة المصرية ” حنان مطاوع ” بتصريحات تليفزيونية لبرنامج ” عرب وود ” عن السبب من وراء إخفاءها لخبر حملها عن الجمهور .
وأكدت حنان مطاوع على إنها لم تتعمد إخفاء جملها نهائيا عن الصحافة والجمهور .. إلا إنها تفاجئت بخبر حملها الذي علمت به أثناء تصوير مسلسل ” لمس أكتاف ” .
وأشارت إلى أنها ارتكبت بعد ذلك لإنها لم تكن مستعدة لاستقبال الحمل في ذلك الوقت فقالت : ” اتخضيت وارتبكت ولم يكن لدى أي تخطيطات من أي نوع لكى أحمل ” .
وأضافت إلى أن فترة حملها كانت فترة صعبة وخاصة إنها تعاني من ” ديسك في أسفل الظهر ” .
وقالت حنان مطاوع أن اختيارها لإسم ابنتها أماليا يعود إلى رغبتها في تسميتها بإسم فرعوني مصري أصيل .
يذكر أن حنان مطاوع وضعت إبنتها ” أماليا ” من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني منذ شهر تقريبا .
كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع تكشف سبب إخفائها لحملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.