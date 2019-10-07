شاهدوا.. عبدالله بهمن يفتح النار على نورة العميري: مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 11:54 صباحاً - ردّ الفنان الكويتي عبدالله بهمن، على الفنانة الكويتية نورة العميري، التي أحدثت ضجّةً كبيرة بتصريحها أنّ قميصها الذي ترتديه أغلى بكثير من صالة بيت هؤلاء الأشخاص الذين انتقدوها بعد سخريتها من سائق سيارة أوبر.

وقال بهمن، في مقطع فيديو تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي: “لما قميصك يكون أغلى من صالة بيتنا ما يعني إنّك إنسانة زين بس مصيبة لما قميصك يصير أغلى شيء فيكي وعقلك وأخلاقك أرخص شيء فيكي”.

وأضاف الفنان الكويتي: “تجار المخدرات يلبسون أغلى لبس وأغلى الساعات وأوطى الناس يلبسون أغلى اللبس وأغلى الساعات ما لها علاقة وبالمقابل في ناس زينة وتلبس الأمور هذي”.

واستطرد بهمن: “ما تقولي إن قميصك أغلى من صالة بيتكم يعني أقدر أقول إني قادر أشتري الدور الأول ببيتكم وأسوي قهوة وتشتغلون تبعي بس عيب ما يصير أقول هذا الكلام ما ينقال”.

وبدأت قصّة الفنانة الكويتية نورة العميري، عندما نشرت فيديو خلال تواجدها في سيارة أوبر وهي تسخر من السيارة وبساطتها بطريقةٍ مُبالغٍ فيها؛ ما أثار غضب الجمهور الذي هاجمها بقوّة وقسوة بسبب سخريتها من إمكانيات السّائق وتعاليها عليه.

وخرجت بعدها العميري بفيديو توضح أنّ كل ما قالته كان مزاحًا فقط، وأنّ السّائق تقبّل الموضوع، متسائلةً لماذا يسارع الناس بالهجوم بدلاً من تقديم النصيحة؟.

ولم يلقَ ردّ العميري الذي وصفه الكثيرون بالفوقية، استحسان الجمهور؛ إذ هاجموها لتفاخرها بالملابس والأموال مُستذكرين قول جبران خليل جبران: “لا تجعل ثيابك أغلى شي فيك حتى لاتجد نفسك يومًا أرخص ممّا ترتدي”.

يُذكر أنَّ الفنان الكويتي عبدالله بهمن، أعلن موعد حفل زفافه، مؤكدًا أنَّ الحفل سيكون في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، داعيًا محبيه وأصدقاءه لحضور الحفل الذي حجز له قاعةً خاصة، كما دعا إخوانه من رعاية الشباب للحضور.