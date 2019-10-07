شاهدوا.. روان بن حسين تخرج عن صمتها وترد على منتقدي ظهورها في كليب ناصيف زيتون

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 11:54 صباحاً - بعد نجاح أغنية “فارقوني” للنجم ناصيف زيتون، خرجت الفاشينيستا روان بن حسين عن صمتها من خلال مقطع فيديو عبر “سناب شات” ردت فيه على كل منتقدي ظهوره معه في الكليب والاسئلة التي رافقت ظهورها بمشاهد جمالية وليس كممثلة
واكدت الشابة الكويتية أنها من طلبت أن تطل على هذا الشكل في الكليب الاخير، موضحة “أنا بيوتي بلوغر وأعرض مكياجاً وشعراً ولست ممثلة أو عارضة ازياء في كليب ولا يمكنني أن أطل كممثلة، لذلك قررت ان تكون مشاهدي جمالية فقط وكأني سوف أطل عبر حسابي الخاص على إنستغرام أو في جلسة تصوير”.
وكانت روان عبرت عن سعادتها من الحفاوة التي شهدتها من جمهور النجم السوري الكبير، والذي طرح كليب أغنيته باللهجة العراقية بالتزامن مع يوم ميلاده ال 31 والاغنية من كلمات عدنان الأمير، وألحان أدهم، والفيديو كليب من إخراج بسام الترك.
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