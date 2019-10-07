شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "جوكر" يكتسح إيرادات السينما الأمريكية والان مع التفاصيل

تصدر فيلم "جوكر" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية رغم الجدل القائم بشأن محتواه العنيف، وجمع إيرادات قياسية بلغت 93.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

"جوكر" إنتاج "وورنر براذرز"، ويؤدي دور البطولة خواكين فينيكس، ونشرت شرطة لوس أنجلوس عناصرها حول دور السينما التي بدأت عرض الفيلم، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن محتوى الفيلم العنيف.

وأطلق الفيلم الذي أخرجه تود فيليبس، بعد 7 سنوات على مقتل 12 شخصا في أورورا في ولاية كولورادو، عندما فتح مسلح النار على الجمهور أثناء عرض فيلم باتمان "ذي دارك نايت رايزز".

حل في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة "أبومنبل" من إنتاج "يونيفرسل"، بإيرادات بلغت 12 مليون دولار.

الفيلم يروي قصة مراهقة وأصدقائها يعملون على مساعدة يتي شاب (رجل الثلج المقيت) اسمه إيفرست على الالتحاق بعائلته مجددا، والهروب من براثن رجل غني ينوي القبض عليه.

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واحتل المرتبة الثالثة فيلم "داونتاون آبي"، وحقق إيرادات قدرها 8 ملايين دولار.

وتدور قصة الفيلم حول الأوساط البورجوازية البريطانية وهو مستوحى من المسلسل الشهير الذي يحمل العنوان نفسه، ويتناول حياة أفراد عائلة بريطانية من الطبقة الراقية والخدم الذين يعملون في دارتهم الفسيحة.

أما في المركز الرابع فجاء فيلم "هاسلرز"، الذي يستند إلى قصة حقيقية حول راقصات تعرّ يخططن لسرقة زبائنهن الأثرياء في نيويورك التي تعاني انكماشا اقتصاديا، بإيرادات مجموعها 6.3 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم الرعب "إت تشابتر 2"، مع عائدات قدرها 5.4 مليون دولار.

احتل في المركز السادس فيلم "آد أسترا" مع 4.6 مليون دولار، تلاه "جودي" بـ4.4 مليون دولار، ثم "رامبو: لاست بلاد" مع 3.6 مليون دولار.

وفي المركز التاسع حل فيلم "وور" مع 1.6 مليون دولار، وأخيرا قبع "جود بويز" محققا 900 ألف دولار.