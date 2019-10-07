مليون جديد لأغنية ماجد المهندس “كيف المسا” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: يواصل النجم ماجد المهندس حصد أصداء أغنيته الجديدة “كيف المسا”، التي طرحها مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وحقق فيديو الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع على إنطلاق عرضه عبر موقع “يوتيوب”. أغنية “كيف المسا” من كلمات شاعرة الامارات جنان، لحن وليد الشامي وتوزيع زيد نديم. وخصّ المهندس الحملة الدعائية للأغنية بجلسة تصوير جديدة، ظهر فيها باطلالة شبابية مميّزة. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “كيف المسا”:

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