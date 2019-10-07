قصي خولي يُشارك في هذه الحملة ويتحدّى هؤلاء النجوم – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجم السوري قصي خولي جمهوره مقطع فيديو وهو يتحدث عن حملة “مليون بسمة” لأطفال السرطان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام.

وعلّق قصي:“إسماعيل الغالي انا قبلت التحدي ورح ساهم ب ١٠٠الف بسمة لصالح جمعية بسمة”.

وتابع: “ساعدونا لنوصل ل 1,000,000 مليون بسمة لمساعدة اهلنا المصابين بمرض السرطان”.

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وقام خولي بتحدي النجوم، حيث قال: “انا بدوري تحديت تيم حسن، باسل خياط، ناصيف زيتون، عمر السومة، طبعا الكل ممكن يساهم بنشر الحملة”.

ومن جهة أخرى يستعد خولي لتصوير مسلسله الرمضانيّ الذي سيجمعه من جديد مع النجمة اللبنانية نادين نجيم من إنتاج شركة الصباح إخوان.

والجدير ذكره أن قصي أطلَ في مسلسل خمسة ونص بشخصية نالت إعجاب الجمهور وخطفت قلوب المشاهدين في الموسم الرمضانيّ لعام 2019.