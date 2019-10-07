صورة تجمع المخرج التركي لمسلسل “عروس بيروت” بنجوم العمل في الكواليس

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متابعة بتجـــــــــــرد: يُشكّل مسلسل “عروس بيروت” مفاجأة الموسم على صعيد الدراما، حيث يتابع أحداثه عدد كبير من المشاهدين من كافة أنحاء الوطن العربي.
ولا شكّ أن الصورة الّتي يظهر بها أبطال العمل هي من عوامل نجاح مسلسل “عروس بيروت”، فهل تمّ تصوير المسلسل تحت إدارة مخرج “عروس اسطنبول”؟
الجواب هو كلا، إذ إن مخرجي النسخة التركيّة هما Zeynep Günay Tan و Deniz Koloş أما مخرج النسخة العربيّة فهو المخرج التركي Emre Kabakuşak.
ننشر لكم صورة حصريّة تجمع المخرج التركي Emre Kabakuşak بكلّ من فائق عرقسوسي وجو طراد ومرام علي وفارس ياغي وجاد ابو علي وليا مباردي.
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