أحمد السقا يُكذّب شائعة انفصاله عن زوجته من جديد.. إليكم ما فعله! – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: كذّب النجم المصري أحمد السقا مرّة جديدة الشائعات التي انتشرت حول انفصاله عن زوجته.

وأكد السقا​ أنه لا زال مع زوجته ​مهى الصغير​ ويدعمها وحرص على أن يتواجد في كواليس برنامجها “شو تايم” عبر قناة “سي بي سي”خلال تصوير الحلقات الجديدة.

وهنأ السقا زوجته بإطلاق الموسم الثاني من البرنامج، وذلك بعد ردود الفعل الاجابية التي حققها الموسم الأول خصوصًا أنها التجربة الأولى لها من نوعها.

من ناحية أخرى، يتابع أحمد السقا تصوير فيلم “العنكبوت” المقرر عرضه خلال رأس السنة الجديدة 2020، والذي تشارك في بطولته الفنانة منى زكي.