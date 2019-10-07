نادين نسيب نجيم تكسر القواعد بجرأتها وتحلق عاليًا!

متابعة بتجـــــــــــرد: تتّخذ النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم من صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، منبرًا للتواصل الدّائم مع الجمهور.

وتعتبر نادين، الممثلة العربية الأكثر متابعة عبر الإنترنت، وهو ما يُترجم جماهيريتها على أرض الواقع، خاصةً أن مسلسلاتها الدرامية تحقق أعلى نسب مشاهدة عبر الفضائيات العربية.

لكن نادين تتّخذ منهجًا استثنائيًا في التواصل الإلكتروني مع الجمهور، فتظهر بعفويتها المعتادة، وبدون تكاليف تنشر صورها دون خضوعها لتعديلات عبر برنامج “فوتوشوب”، وفي هذا الأمر جرأة كبيرة لا تتمتّع بها كثيرات من الممثلات.

من جهة أخرى، تعقد نادين نسيب نجيم جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسلها الجديد وذلك للاتفاق على كل التفاصيل المتعلق بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر. مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.