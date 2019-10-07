حسين الجسمي وماريا كاري في حفل إطلاق العد التنازلي لـ"إكسبو دبي"

يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي والمغنية الأمريكية ماريا كاري، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أمسية احتفالية، بالتزامن مع تبقي عام واحد فقط على انطلاق فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

وتحتضن حديقة البرج في دبي الاحتفالية المجانية في حضور 7 آلاف و500 شخص، استعداداً للعد التنازلي لمدة 12 شهراً، كما سيكون لنجمة بوليوود شرادها كابور حضور خاص خلال الفعالية.

وسيقدم "الجسمي"، الذي اختير سفيراً للحدث العالمي مؤخراً، عرضاً حياً فريداً من نوعه يليق بتنظيم الإمارات أول إكسبو عالمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من المنتظر أن يستقبل 25 مليون زيارة عبر أبواب إكسبو خلال 12 شهراً من الآن.

وقدّم "الجسمي" العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، وكان أول مَن يحيي حفلة عربية في أوبرا دبي، واختير سفيراً للإبداع وسفيراً للثقافة العربية في الإمارات.

وقال "الجسمي": "هذه فرصة فريدة للجميع في الإمارات كي يظهروا روح الوطن ودفئه وتفاؤله وتسامحه على الساحة الدولية التي يوفرها إكسبو 2020، ومع اقتراب اليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد فإنني أفتخر بلعب دور في إظهار الرحلة التي خضناها على مدى 50 عاماً والتطلعات الكبيرة للمستقبل".





أما ماريا كاري فتعد واحدة من أشهر الفنانين العالميين، إذ باعت أعمالها أكثر من 200 مليون أسطوانة، وحققت 18 أغنية من أغانيها المركز الأول في الولايات المتحدة وهو أعلى رقم لأغاني المركز الأول بين الفنانات.

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واشتهرت كاري، الحائزة على 5 جوائز جرامي، بجهودها في مجال مساعدة الأطفال المحرومين، وحصلت على جائزة تقديرية عن عملها الخيري في المجالات المتعلقة بالشباب.

وإضافة إلى العروض الرئيسية، التي تبدأ 5 مساءً حتى 10 مساءً في حديقة البرج، سيتخلل الحفل عداً تنازلياً في الساعة 8.20 مساءً بالتوقيت المحلي، يُعرَض على واجهة برج خليفة، وهو الوقت المحدد لانطلاق إكسبو في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، لتبدأ 173 يوماً من الفعاليات.

وستقام احتفالات للآلاف في كل أنحاء الإمارات بالتزامن مع حفل دبي، وسيتم تنظيمها في معالم مختلفة، وهي: متحف اللوفر في أبوظبي، واجهة المجاز المائية في الشارقة، متحف عجمان، كورنيش أم القيوين، كورنيش القواسم في رأس الخيمة، قلعة الفجيرة.

وتتضمن الاحتفالات فعاليات موسيقية، وألعاباً نارية، والكثير من وسائل الترفيه التي تناسب مختلف الأذواق، إضافة إلى بث مباشر لعروض حفل دبي الرئيسي.

ومن المتوقع حجز تذاكر حفل دبي خلال وقت قصير، لأنّ الأماكن محدودة ويمكن التسجيل للحصول عليها عبر الموقع المخصص (اضغط هنا)، ويفتح باب التسجيل في الساعة 3 عصر الإثنين، أما بالنسبة لفعاليات الإمارات الأخرى فلن تكون هناك تذاكر، بل ستكون بنظام أسبقية الحضور، ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل من الموقع الإلكتروني.

ومن 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 حتى 10 أبريل/نيسان 2021، تتوجه أنظار العالم إلى الإمارات، إذ سيجمع إكسبو 2020 دبي ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم تحت شعار "تواصل العقول، وصنع المستقبل".

وسيشهد "إكسبو" أثناء انعقاده أكثر من 60 عرضاً حياً يومياً، وسيضم أكثر من 200 مطعم، بجانب عروض لكبار النجوم والفنانين، وابتكارات ومعروضات ملهمة، وأحدث التقنيات، ومعالم معمارية مذهلة كما سيقدم للزوار تجارب ثقافية فريدة، وأكثر من ذلك بكثير.

ويهدف إكسبو 2020 دبي، الذي يعد أكبر حدث عالمي على الإطلاق، إلى ترك إرث حقيقي ودائم للإمارات والمنطقة والعالم، إذ ستعرض قوة التعاون والابتكار خلال سعي البشرية جاهدة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً.