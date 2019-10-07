زوجةُ محمد صلاح بينهنّ.. ما هي وظائف زوجات لاعبي كرة القدم؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وظائف مختلفة تعمل بها زوجات لاعبي كرة القدم، ما بين التمثيل والغناء، وعروض الأزياء، وغيرها، غير أنّ تسليط الضّوء عليهنّ من قبل وسائل الإعلام والجمهور كان مرتبطًا بأهميّة أزواجهنّ، وتألّقهم في ملاعب كرة القدم.

ومن بين أبرز زوجات اللاعبين اللاتي حظينَ بمتابعة واهتمام إعلاميّ وجماهيريّ، فيكتوريا بيكهام زوجة النجم الإنجليزي السّابق ديفيد بيكهام، وجورجينا روديغيز، صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو، أنتونيلا زوجة ليونيل ميسي، وماجي محمد صادق، زوجة اللاعب المصريّ محمد صلاح، وغيرهنّ.

اخترنا لكِ تسعة من زوجات لاعبي كرة القدم، والمجال الذي يمارسنَ العمل فيه، عبر الفيديو التالي: