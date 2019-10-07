صباح الجزائري تحتفلُ بخطوبة ابنتها ترف.. شاهدي جمالها وتعرّفي على أبرز أدوارها الفنيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري بخطوبة ابنتها ترف في حفل بسيط وعائليّ، وشاركت الجزائري جمهورها بمجموعة صور من الحفل، والتي تكشف عن جمال ابنتها.

وتظهر في الصّور رشا التّقي ابنة الفنانة السورية الكبرى، والتي سبق وأنْ شاركت في أكثر من عمل فنيّ، من بينها شخصية هدى في الجزء الثاني من مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة"، إلّا انّها قررت الابتعاد عن الفنّ بعد تقديم عدد بسيط من الأدوار.

كما سارت ترف على خطى والدتها وشقيقتها الكبرى وشاركت في بعض الأعمال الدرامية، منها الجزء الثاني من مسلسل "دنيا" بطولة أمل عرفة، بالإضافة لمشاركتها بشخصية بيسان في مسلسل ورد أسود إلى جانب والدتها.

وتغزّل الجمهور بجمال ابنتي صباح الجزائري، إذْ أشار البعض إلى أنّهما ورثتا جمال ونعومة والدتهما، فيما تلقّت الفنانة السورية عددًا من التهاني والتبريكات من جمهورها وزملائها في الوسط الفنيّ.

وصباح الجزائري هي الأخت الصغرى للفنانة السورية سامية الجزائري، ولديها 3 أولاد من زوجها رباح التقي وهم: كرم، رشا وترف. وشاركت صباح في العديد من الأعمال السورية الناجحة، لعلّ أبرزها شخصية أم عصام الشّهيرة في سلسلة باب الحارة، بالإضافة لمشاركتها مؤخرًا في مسلسل "سلاسل دهب" إلى جانب الفنان السوريّ بسام كوسا، ومجموعة من الفنانين.