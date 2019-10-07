أحمد صلاح يكشف عن أكثر ما أسعده بعد عرض فيلم "الممر"

أكد الفنان أحمد صلاح، أن أكثر شئ أسعده عقب طرح فيلم “الممر”، هو تأثر الشباب الصغير بالفيلم، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من الشاب الصغير كانوا لديهم معلومات قليلة للغاية عن الجيش وعن تاريخنا الحربي، موضحًا في لقائه ببرنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “اون اي”، إنه كان متأثر جدًا عندما لقي الشباب يريدون دخول الجيش بعد خروجهم من مشاهدة الفيلم، قائلا:” كانوا بيقولوا لأهليهم عايزيم نخش الجيش.. الفيلم دخل قلوبهم لدرجة عالية جدًا”.

وتابع الفنان، إنه سعيد للغاية أن الفيلم قد دخل البيوت المصرية، قائلا:” هنشوف قد ايه ناس كتيرة بتحب بلدها، ومفيش بيت مصري مفهوش حد كان في الجيش”.

ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

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والفيلم يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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