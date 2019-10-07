فيلم" الممر" يتصدر قائمة التريند رقم 1 في الذكرى الـ 46 لانتصار 6 أكتوبر

تصدر فيلم "الممر" الذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم ، قائمة التريند رقم 1 ، وذلك في ذكري الاحتفال بالذكرى الـ46، من حرب السادس من أكتوبر.

ويعرض الفيلم خلال الفترة الحالية عبر شاشة القناة الأرضية، كما سيتم عرضه في تمام الساعة العاشرة عبر شاشة قناة one.

ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

والفيلم يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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وساهمت القوات المسلحة في نجاح الفيلم، حيث وفرت ضباط وجنود من القوات المسلحة قاموا بتدريب الممثلين على حمل السلاح، والقفز والحركة وتحية القادة والعلم وكافة التفاصيل المتعلقة بالجيش، وظهر بعضهم في الفيلم بالفعل.

تمثلت الصعوبة الأكبر لتنفيذ الفيلم في بناء ديكورات تلك المواقع بالكامل وتصميم المعارك التي استخدم فيها رصاص حي ومتفجرات حقيقية، وليس في الدعم الذي قدمته القوات المسلحة رغم ضخامته وصعوبة الحصول عليه من أي مصدر آخر.

وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، والفيلم من تأليف أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة.

وحقق الفيلم إيرادات عالية، في شباك التذاكر منذ طرحه، كما تعرض منصة “Watch it” الفيلم حصريًا لجمهورها بناءًا على طلبهم، بالإضافة إلى قصر السينما أيضًا.

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