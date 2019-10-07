شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بمصر يشاهد مسرحية "المتفائل" وأحمد شاكر في استقباله .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد أمس السفير" ستيفان روماتيه " سفير فرنسا فى مصر مسرحية " المتفائل " بالمسرح القومي بميدان العتبة واستقبله الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير المسرح وجلسا سويا يتسامرا قبل بداية العرض في صالة كبار الزوار بالمسرح حول الثقافة المصرية والفرنسية والتبادل الدائم بينهما كما تناول الحوارالكثير من الموضوعات الفنية والثقافية حول المسرح والسينما .



مناقشة بين السفير واحمد شاكر حول الوضع الثقافي

وأكد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف لليوم السابع أن سفير جمهورية فرنسا أبدي إعجابه الشديد بالمسرحيه ومستوي تقديمها التي الفها الكاتب الفرنسي فولتير وقال: أن مصر اصل الفنون في الشرق بما تقدمه من مسرح وسينما وقبل ذلك فن تشكيلي ومعمار منذ أيام الفراعنة وان المسرحية لاتقل عن مستوي تقديمها في مسارح العالم وطلب صور وكتيب من العرض لبحث فكرة تقديمها للجاليات العربية في باريس

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مسرحية " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.



احمد شاكر يشرح للسفير تاريخ المسرح القومي

يذكر أن "كانديد" هى رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسى فولتير كتبها عام 1759، وتدور أحداثها حول شاب برىء عاش وترعرع فى منزل خاله الذى أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذى قام بترسيخ فكرالتفاؤل وحسن النية داخله، ما عزله عن العالم الخارجى وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.

وتعد تلك الرواية من أشهرروايات الفيلسوف الفرنسى فولتير، وتعكس نظرته، حيث تتبنى الرواية فكرة عدم التفاؤل بشكل مفرط، والتى كانت نتيجة لسنوات الحرب التى عاشها فولتير، وزلزال لشبونة الذى حدث فى 1755