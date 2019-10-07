شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج عن الممر: شرف كبير ليا إنى أساهم فى توثيق العمل البطولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد فراج، فنان من طراز خاص أدي أهم وأجمل أدواره في فيلم "الممر" الذى عرض على قناة ON E مساء أمس الأحد فى ذكرى الاحتفال بنصرأكتوبر، وأعرب عن سعادته الشديدة وفرحته الغامرة بمشاركته فى فيلم " الممر"وأنه شارك بجزء صغير فى توثيق العمل البطولى وتسجيله فى تاريخ السينما المصرية.

وكتب محمد فراج على موقع " انستجرام " مع صورة من كواليس العمل قائلا:" صحيح 46 سنه فاتوا على حرب أكتوبر لكن لما ابتديت تصوير "الممر" حسيت إن العمر رجع بيا الـ 46 سنه دول .. حسيت أنا و كل كاست الفيلم اللى قدام الكاميرا و اللى وراها إننا جنود مصريين بنحارب على الجبهة صحيح أنا ماكنتش عايش أيام الحرب الحقيقية لكن ربنا إدانى فرصة إنى أعيش جزء صغير قوى منها فى الفيلم و كان شرف كبير ليا إنى أساهم ولو بجزء صغير فى توثيق العمل البطولى ده و تسجيله فى تاريخ السينما المصرية".

وتابع فراج، فى رسالته قائلا:" يارب كل سنة نشوف ممر جديد .. يارب كل سنة نشوف عمل بيحكى حكايات ماشوفناهاش ولا سمعناها عن أبطال مصريين اللى إستشهد منهم واللى عايش لحد دلوقتى حكايات لازم تتحكى و توصل للناس و خصوصا للأجيال إلى جاية عشان إحنا عندنا حكايات كتير قوى اللهم ارحم شهداء مصر واحفظ مصر وجنودها ".

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ON E تعرض فيلم الممر

يذكرأن فيلم الممر تم عرضه مساء اليوم فى تمام الساعة العاشرة على قناة on e احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود أفعال الجمهور .

وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.