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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج عن الممر: شرف كبير ليا إنى أساهم فى توثيق العمل البطولى والان مع تفاصيل الخبر
وتابع فراج، فى رسالته قائلا:" يارب كل سنة نشوف ممر جديد .. يارب كل سنة نشوف عمل بيحكى حكايات ماشوفناهاش ولا سمعناها عن أبطال مصريين اللى إستشهد منهم واللى عايش لحد دلوقتى حكايات لازم تتحكى و توصل للناس و خصوصا للأجيال إلى جاية عشان إحنا عندنا حكايات كتير قوى اللهم ارحم شهداء مصر واحفظ مصر وجنودها ".
يذكرأن فيلم الممر تم عرضه مساء اليوم فى تمام الساعة العاشرة على قناة on e احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود أفعال الجمهور .
وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.
الممر
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