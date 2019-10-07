عرض "كله بالحب" من "نصيبى وقمستك 3" على ON E يوم السبت المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ قناة ON E في عرض أحدث حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" بعنوان "كله بالحب" وذلك يوم السبت المقبل الساعة الثامنة مساء، لتكون الحكاية السادسة من أصل 9 حكايات في العمل، حيث انطلق عرض حلقات الحكاية اليوم الأحد على احدى القنوات العربية. حكاية "كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي وأيمن عزب وهاجر أحمد وسارة نخلة ومحمد عبد المعطي ونور قطامش وإبراهيم ظريف وأحمد هلال ومصطفى درويش تأليف عمرو محمود يس إخراج محمد جمعة وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطي.

حكاية كله بالحب وعرضت قناة ON E فى الأسابيع الماضية 5 حكايات الأولى "اتفضل في الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، والثانية "براد شاى" بطولة هبة مجدى وهانى عادل، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، والرابعة "مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة والخامسة "ع الهادى يا زبادى" بطولة نسرين أمين والمستمر عرضها هذا الأسبوع. الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" يتم تقديمه على غرار الثانى الذى عرض فى سبتمبر الماضى، عبر 9 حكايات تعرض كل حكاية فى 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج جديد فى كل حكاية، ويتناول العمل قصصة متنوعة حول المرأة ومشاكلها بشكل عام والزواج والطلاق

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