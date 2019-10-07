منظمو "الجونة" يكشفون تفاصيل دعوة حسن يوسف وياسر جلال للمهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - أدار الندوة- قسم الفن:

حررها- ضياء مصطفى وتصوير- علاء أحمد

تحدثت الفنانة بشرى، رئيس غرفة العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، وعمرو منسي، الرئيس التنفيذي للمهرجان عما أثير حول عدم دعوة بعض الفنانين، خلال ندوة منظمي المهرجان التي استضافها موقع "الخليج 365".

وقالت بشرى: "فيما يخص الحديث عن الفنان حسن يوسف، قابلت نجله الفنان عمر يوسف، وأخبرته هل يقبل بجلوسهما معًا في غرفة واحدة، لأنه يشرف المهرجان دعوة فنان كبير في السينما المصرية مثل حسن يوسف، لكن لا توجد غرف كثيرة متاحة"، مضيفة: "عمر رحب بذلك، وتمت دعوتهما بالفعل".

وأضافت: "الفنانة ناهد السباعي ووالدتها المنتجة ناهد فريدي شوقي كانتا في غرفة واحدة، ناس كتير في المهرجان قعدوا في شققهم أو حضروا على نفقتهم الشخصية".

Advertisements

وتابعت: "ناس كتير غيرت أرقامها، وبالنسبة لياسر جلال، فمعروف عنه إنه مش بيحضر مهرجانات أو يظهر إعلاميًا كتير إلا لو في تكريم أو عرض فيلم أو ندوة، وفنانين كتير ذُكرت أسماؤهم مثل كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأمير كرارة وأحمد حلمي عزمناهم، لكنهم لم يحضروا لأسباب مختلفة".

وقال الرئيس التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي: "في واقعة ياسر جلال تحديدًا تمت دعوته، ووصلت الدعوة له، من خلال مدير أعماله، إحنا بنعزم كل الفنانين".

وأضاف": "فيما يخص الفنانين الذين ليس لهم تاريخ فني كبير، أرسل الرعاة لهم دعوات بالفعل، وبعضهم حضر على نفقته الشخصية، ونحن وفرنا لهم الدعوة فقط".

ومن ناحيته أشار انتشال التميمي إلى أن إحدى النجمات قالت له إن مهرجانات كبرى تدعو الفنانين للحضور لكنهم لا يذهبون، في الوقت الذي يفضلون فيه حضور مهرجان الجونة.​