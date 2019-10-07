بالفيديو| حنان مطاع تكشف سبب إخفاء خبر حملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها لم تتعمد إخفاء خبر حملها، مشيرة إلى أن فوجئت بالأمر أثناء تصوير مسلسل "لمس أكتاف".
وأضافت مطاوع، خلال لقاءها في برنامج "عرب وود" على فضائية "روتانا"، أنها ارتبكت بعد علمها بالخبر.
وتابعت: "رسالتي لكل الأمهات، نسيت النوم وأحلامه نسيت لياليه وأيامه".
وتزوجت حنان مطاوع المخرج المسرحي أمير اليماني في سبتمبر 2016.
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