تراند اليوم : إعلامي يتهم فنانة شهيرة في شرفها: لا تعرف هوية والد طفلها .. هكذا ردت عليه...

ردت مطربة شهيرة على الاتهامات التي لاحقتها في الفترة الأخيرة بالاعتداء على عارضة أزياء شهيرة برفقة طليقها الفنان آدم.

وقالت الفنانة "قمر" في لقاء إعلامي: "أكره الإعلامي إيلي باسيل كثيرا لأنه يهاجمني بقوة دائما وكل ما يقوله ادعاءات لا دليل عليها ، وكراهيتي له مفهومة لأنه يتدخل في حياتي الشخصية بشكل غير عادي لدرجة أنه يتهمني بأنني لا أعرف والد ابني الحقيقي ".

وأضافت: "كل ما يقوله غير حقيقي ، لكنه نال من شرفي وأثر بشكل سلبي على نجلي ، أتمنى الموت بسبب هذا الأمر ".

وتابعت: "أما فيما يتعلق باعتدائي على عارضة الأزياء إنجي خوري فليس له أساس من الصحة ، هي تتهمني وطليقي السابق المطرب آدم بأننا استدرجناها

وضربناها .. لا معنى لما قالته .. القصة أنها تعرفت على آدم وأرادت الارتباط له ولما رفض ، اختلقت هذه القصة لكي تسيء لي وله رغم أننا تطلقنا منذ 11 سنة .. والطب الشرعي سيثبت مدى كذب ادعاءاتها.

