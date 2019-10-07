تراند اليوم : أسرة "عبد الحليم حافظ" ترحب بتجسيد فنان متهم بـ"التطبيع" لقصة حياته على الشاشة...

أطلق محمد شبانة - نجل شقيق المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ - تصريحا أثار جدلا كبيرا.

و أكدت أسرة "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، عدم ممانعتها تجسيد حياته في عمل فني عالمي، بعد تصريحات الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود ، والتي كشف فيها عن حبه الكبير للفنان الراحل، وكيف تشغله حياته وقصة كفاحه.

وقال محمد شبانة، نجل شقيق "العندليب الأسمر" في تصريح صحفي: "مينا شاب مصري جميل، وأسعدتنا رغبته في تقديم حياة حليم، ونرحب بوجود عمل عالمي يحكي قصة حياته وكفاحه، حتى يتعرف العالم كله عليه ويشعرون بقيمته كفنان مازال يؤثر في حياة الجمهور" حسب مصراوي.

وأثار "مينا مسعود" قبل أسابيع جدلا كبيرا بعد قيامه بالترويج لمطعم إسرائيلي عبر صفحته بموقع "تويتر" ، فضلا عن التعبير عن صدمته الشديدة من غضب الكثيرين من تناوله للطعام في هذا المطعم.

