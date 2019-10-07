تراند اليوم : فنانة شهيرة تظهر بملابس فاضحة وتعلق:«ما في حد كامل»



نشرت المطربة دومينيك حوراني صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة ومثيرة ولاقت الصورة إعجاب البعض فيما هاجمها آخرون، معلقة على الصور قائلة: "ما فى حد كامل ..النقص يحفذ على السعى للكمال".

وظهرت دومينيك حوراني بـ جمبسوت باللون الابيض مثير مكشوف ، وانتعلت حذاء ذات الكعب العالي باللون الفضي، وعلق أحد المتابعين قائلًا " كل مرة تصدمينا".

وعبر البعض عن إعجابهم بجمالها، فيما شن آخرون هجومًا عنيفًا عليها، متهمين إياها بإثارة الجدل والظهور بملابس مثيرة وكاشفة.





