بالفيديو: أحلام تستعرض نحافتها بفستان أبيض ضيق

خطفت الفنانة الإماراتية أحلام الانظار بإطلالتها البيضاء التي اختارتها لإحياء حفل زفاف في البحرين من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد. ونشرت احلام مقطع فديو استعرضت فيه اطلالتها التي بدت فيها بغاية النحافة والأناقة بفستان مختلف وجديد، وقد لاقت الاطلالة اعجاب متابعيها الذين اشادوا بأناقتها وجمالها.

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