أهم تفاصيل فيلم "مورتال كومبات" وموعد عرضه

قررت الشركة العالمية وارنر برذرز طرح فيلمها الجديد بعنوان "مورتال كومبات" يوم الجمعة الموافق 5 من شهر مارس المقبل بعام 2021.

وفيلم "مورتال كومبات" من تأليف إد بون، وجريج روسو، وإخراج سيمون مكويد، وبطولة كل من جيسيكا ماكنامي، لويس تان، لودي لين، هيرويوكي سانادا، تادانوبو أسانو، جوش لوسون، جو تاسليم، ميكاد بروكس، تشين هان، ماكس هوانج، سيسي سترينجر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار خيال

علمي حول العديد من الشخصيات التي تمتاز بقوة خارقة، وتنشب بينهم عدة حروب بأماكن مختلفة، في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار أكشن تشويقي.

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يشار إلى أن صدر أول فيلم "مورتال كومبات" في عام 1995، وهو من إخراج بول أندرسون،

وبطولة كل من روبن شو، كرستوفر لامبيرت، وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم حوالي 18 مليون دولار بينما حقق أرباحًا تقدر بـ 122 مليون دولار.

يذكر أن "مورتال كومبات" تم تصميمها على هيئة لعبة فيديو ألكتروني، إلا أن شركة وارنر برذرز حولتها إلا فيلم سينمائي ضخم، وذلك نتيجة لنجاح اللعبة نجاحًا شديدًا عبر السنوات الماضية.

وكانت لعبة "مورتال كومبات"، تم تأسيسها في عام 1992، ضمن ألعاب آركيد الألكتورنية.