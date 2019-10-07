عقدت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من ميشيل ماهر ومجدي سامي اجتماعها التحضيري الأول للإعداد لمهرجان المركز في دورته الثامنة والستين، وذلك وفقا لبيان أصدراته إدارة المهرجان.
وحددت اللجنة يوم الجمعة الموافق28 من شهر فبراير المقبل بعام 2020 موعداً لانطلاق فعاليات حفل افتتاح المهرجان وتوزيع جوائز المكرمين لهذه الدورة والذين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً، كما تستمر فعاليات المهرجان وعروض الأفلام على مدار أسبوع ليكون حفل الختام وتوزيع الجوائز يوم الجمعة الموافق 6 من شهر مارس المقبل بعام 2020.
كما قررت اللجنة العليا في اجتماعها وبالتنسيق مع رئاسة الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر أن يتم عرض الفيلم الحاصل على جائزة أحسن فيلم سينمائي بمحافظتي الإسكندرية والأقصر بمشاركة وحضور صناع الفيلم، وتنظيم ندوة فنية مع الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر 28 فبراير.. افتتاح مهرجان السينما الكاثوليكي بدورته الـ 68 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.