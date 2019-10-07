خاص "الفن"- غسان صليبا يكشف سبب غيابه عن الدراما وهذا ما قاله عن برامج الهواة

ميرنا وليد - بيروت - في حديث مع موقع "الفن" سألنا الفنان ​غسان صليبا​ عن سبب غيابه عن الدراما منذ مشاركته في بطولة مسلسل "وأشرقت الشمس"، فقال :"الدراما ليست أساساً بالنسبة لي، مجالي الأساسي هو الغناء، رسيتال ومهرجانات ومسرح غنائي، الدراما تأتي تكملة في حال أعجبني النص الذي يُعرض عليّ، وتعرض عليّ المشاركة في بعض الأعمال الدرامية من وقت لآخر، ولكنها ليست على قدر طموحاتي".

وعن المسرح الغنائي، قال صليبا :"المسرح الغنائي يتطلب إنتاجاً، الرحابنة الشباب موجودون، ولديهم إنتاج في المسرح الغنائي".

الفنان غسان صليبا الذي تخرج من برنامج "ستوديو الفن" سألناه "إن عدت هاوياً، في أي برنامج هواة تشارك اليوم؟"، أجاب :"الزمن إختلف، والوضع كذلك، ولكن طبعاً ستوديو الفن كان سباقاً في إطاره الأكاديمي، وهذا هو المطلوب وهو الأساس، فحينها كانت تتضمن لجنة تحكيم البرنامج أشخاصاً عظماء ومن أساتذة لبنان الكبار".