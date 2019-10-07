شاهدوا.. عاصي الحلاني يؤكد استمراره في برنامج “ذا فويس كيدز” ويطمئن محبيه

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 09:54 صباحاً - طمأن الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ محبيه عن حالته الصحية بعد ان تعرض لحادث ووقع من على ظهر الحصان ما أدى الى تعرضه لجروح وآلام جسدية.



وتحولت اصابة عاصي الى قلق لجمهوره الذي خاف عليه وعلى مشاركته في برنامج “ذا فويس كيدز” كعضو في لجنة التحكيم الا انه قرر ان يؤكد بقاءه بفيديو من الكواليس وعلق عليه كاتباً: رح طمن كل المحبين هيدا الڤيديو اليوم اثناء تصويرThe Voice Kids الحمدلله انا بخير ونحنا مستمرين بتصوير البرنامج مع احلى المواهب والأصوات الرائعة انتظرونا