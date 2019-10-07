هل تعود هند صبري إلى الشاشة الصغيرة في رمضان 2020؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تبحث النجمة التونسية ​هند صبري​ في امكانية تقديم مسلسل جديد للعرض خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعد غيابها عن الدراما خلال العامين الماضيين منذ عرض مسلسلها الأخير “حلاوة الدنيا” وتحقيقه نسب مشاهدة تلفزيونية مرتفعة جدًا، الا أن الأمور لم تتضح بعد بالنسبة لتأكيد ظهورها في رمضان المقبل.

واستغلت هند صبري ابتعادها عن الدراما في العاميين الماضين وقدمت أكثر من تجربة سينمائية بارزة منها “الفيل الأزرق 2” المعروض حاليًا في السينمات اضافة إلى ظهورها في فيلم “الممر” مع المخرج شريف عرفة كضيفة شرف وتحقيق العمل نجاحًا مهمًا على المستوى الجماهيري والتجاري.

واستنهزت هند صبري الفرصة كذلك لتقديم فيلم تونسي في بلدها هو “نورا تحلم” للمخرجة هند بوجمعة، والذي شارك في أكثر من مهرجان مثل “مهرجان فينيسيا السينمائي” بإيطاليا و”مهرجان سان سيباستيان” في آسبانيا وأخيرًا خلال فعاليات “مهرجان الجونة السينمائي” في دروته الثالثة وحصدت عليه جائزة أفضل ممثلة.