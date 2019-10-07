إلتون جون يكشف عن حربه مع السرطان

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشف النجم إلتون جون عن معركته السرية مع مرض سرطان البروستاتا، والتي وثقها في سيرته الذاتية الجديدة “Me: Elton John Official”.
وعاش جون وقتًا صعبًا في العام 2017، عندما جرى تشخيص إصابته بالسرطان، الذي تمكن الأطباء من إكتشافه مبكرًا، واختار جون إجراء عملية جراحية.
وذكر جون في كتابه أن “طبيب الأورام قال له أن أمامه خياران، وواحد منهما هو إزالة البروستاتا عبر عملية جراحية، والخيار الآخر كان عبارة عن مسار للعلاج الكيميائي، ويجب أن يزور المستشفى عشرات المرات”.
وأوضح جون أن “المشكلات كان ناجمة عن العقد اللمفاوية، وأن الأطباء أجروا منظاراً للقولون لمعالجة هذه المشكلة”.
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