المرض يمنع عبدالمجيد عبدالله من الغناء في موسم الرياض

متابعة بتجـــــــــــرد: ألغيت حفلة الفنان السعودي الكبير ​عبد المجيد عبدالله​ ضمن فعاليات “موسم الرياض” تحت عنوان “مجيديات” بسبب اصابته بمرض مزمن يعاني منه منذ فترة.

وعن تفاصيل هذا المرض قيل أنه يعاني من مرض في أذنه يسمى “مانير” لا علاج له ويسبّب الدوار بشكل مستمر ويزيد من أعراضه الضجيجُ والصخب في الحفلات.

وبعد ان انتشر الخبر وقلق جمهوره عليه تمنى الفنان راشد الماجد الشفاء العاجل لزميله الذي وصفه بـ”ملح” الساحة الفنية ونشر فيديو معلقا عليه: الف سلامه عليك يابوعبدالله ياملح الساحة الفنية.