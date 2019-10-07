حدث سعيد عائلي ينتظره أبو

متابعة بتجــــــــــــرد: ينتظر الفنان “أبو” في الفترة المقبلة،حدثًا سعيدًا مع وضع زوجته مولود جديد.
وتحدث “أبو” لبرنامج عرب وود، الذي يعرض على قناة روتانا، عن سعادته بالأحداث المهمة في حياته، وحالة الزخم الفني في الفترة الأخيرة، ما بين مهرجان الجونة وبيروت.
وكان أبو قد صرّح في وقت سابق، أنّه اختار للطفلة المنتظرة إسم “داليدا”.
تجدر الإشارة إلى أن أبو طرح مؤخرًا كليب الجديد لأغنية “عيش يا قلبي”، وكان قد صوّره في الجنوب اللبناني مع الممثل القدير رفيق علي أحمد والممثلة اللبنانية الجميلة فاليري أبو شقرا تحت إدارة المخرج فادي حداد.
وأغنية “عيش يا قلبي” باللهجة المصرية، من كلمات محمد سرحان وأبو، ألحان وتوزيع مينو وتناسب أجواء الصيف والسهرات الشبابية.
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