فتاة عربية تثير الجدل بحفل مالوما الأخير في كندا!

متابعة بتجـــــــــرد: يواصل النجم الكولومبي العالمي مالوما إحياء حفلات جولته العالمية الخاصة بألبومها الجديد Maluma 11:11k، ويتواجد حاليًا في كندا حيث يلتقي جمهوره هناك.

وأحيا مالوما، حفلًا جماهيريًا حاشدًا مساء 6 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري في تورنتو حضره حشد غفير من محبّيه. وقد لفتت الأنظار بين الحاضرين، فتاة عربية رفعت لافتة كبيرة كتبت عليها باللغة العربية: “أنا بحبك يا مالومة”.

من جانبه، نشر مالوما صورة الفتاة عبر “الستوري” الخاص بحسابه على موقع “إنستجرام” فأثارت جدلًا واسعًا بين محبّيه، وتحديدًا العرب منهم، خاصة أن له شعبية كبيرة في الوطن العربي.

وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

Advertisements

ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.