- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــرد: يواصل النجم الكولومبي العالمي مالوما إحياء حفلات جولته العالمية الخاصة بألبومها الجديد Maluma 11:11k، ويتواجد حاليًا في كندا حيث يلتقي جمهوره هناك.
وأحيا مالوما، حفلًا جماهيريًا حاشدًا مساء 6 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري في تورنتو حضره حشد غفير من محبّيه. وقد لفتت الأنظار بين الحاضرين، فتاة عربية رفعت لافتة كبيرة كتبت عليها باللغة العربية: “أنا بحبك يا مالومة”.
من جانبه، نشر مالوما صورة الفتاة عبر “الستوري” الخاص بحسابه على موقع “إنستجرام” فأثارت جدلًا واسعًا بين محبّيه، وتحديدًا العرب منهم، خاصة أن له شعبية كبيرة في الوطن العربي.
وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.
تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة عربية تثير الجدل بحفل مالوما الأخير في كندا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.