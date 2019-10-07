راغب علامة يعد جمهوره: الابداع بفريقي في “ذا فويس” لم ينته بعد

ضمّ السوبرستار راغب علامة في حلقة السبت من برنامج “ذا فويس” الذي تنتجه وتعرضه قناة “أم. بي. سي” ثلاثة مواهب جديدة من المشتركين في البرنامج الذي تُعرض منه حالياً الحلقات المسجّلة والتي تتضمّن مرحلة إختيار الأصوات والمواهب التي تقدّمت للمشاركة في البرنامج.

وتمكّن السوبرستار في الحلقة من التفوّق على زملائه المدرّبين متمكّناً من إقناع أكبر عدد من المشتركين بالإنضمام إلى فريقه في الحلقة التي عُرضت مساء السبت، حيث تمكّن من ضمّ المشترك يوسف هناد من المغرب واصفاً إيّاه بالموهبة الإستثنائيّة، كما ضمّ المشتركة دعاء لحياوي من المغرب أيضاً مثنياً على صوتها وعلى جمال شكلها، ومازحها قائلاً: “أنا سبت قلبي هناك وراجع .. أنا مش ممكن أسيبك”، ليضمّ أخيراً المشترك اللبناني ميشال شلهوب صاحب الصوت الجبليّ واصفاً إيّاه بالمميّز جداً لأنّه تمكّن من أن يجمع صوتيْن في صوت واحد.

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وبعد الانتهاء من حلقة يوم السبت وعد السوبرستار جمهوره ان الابداع بفريقه لم ينته بعد، والمنافسة بين المدرّبين ما زالت مشتعلة.

وبهذا يكمل مشوار “ذا فويس” في مرحلة إختيار الأصوات، وتشتدّ المنافسة بين السوبرستار وزملائه النجوم المدرّبين الذين يقودون الفرق الأخرى المتنافسة قبل أن تبدأ مرحلة البثّ المباشر حيث من المنتظر أن تُبثّ أوّل حلقة مباشرة على الهواء بتاريخ ١٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩ ليستمرّ البرنامج حتّى نهاية العام الحالي.

من جهة أخرى، يستعد السوبرستار راغب علامة لطرح اغنية خليجية جديدة بعنوان “معركة كبرى”، مشيراً الى أنه في حال استطاع ان ينتهي من الأغنية سيطرحها خلال عرض “ذا فويس”، متمنياً ان يقدمها خلال واحدة من الحلقات المباشرة من برنامج المواهب.