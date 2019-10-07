نجلُ عبد المجيد عبد الله: سيظهرُ والدي على المسرح عندما يكون جاهزًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دفعت كثرة تساؤلات الجمهور عن الوضع الصحيّ للفنان السعوديّ عبد المجيد عبد الله، نجله "عبد الله" للحديث عن ذلك وطمأنة جمهور والده، خاصًة بعد تداول الحديث عن إلغاء حفله الذي كان مقررًا له في "موسم الرياض"، تحت شعار "مجيديات"، والذي وصفه تركي آل الشيخ عند الإعلان عنه بالتاريخيّ.

ونشر عبد الله مقطع فيديو عبر "سناب شات" وتداولته العديد من الحسابات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعيّ طمأن فيه الجمهور، مؤكّدًا أنّ والده عندما يستطيع الظهور في حفل غنائيّ على المسرح فلن يبخل على جمهوره.

وقال عبد الله عبد المجيد: "لكل من سألني عن الوالد بطمنكم كجمهوره ومثل ما يكون جاهز ويظهر على المسرح صدقوني ما هيبخل عليكم".

واستطرد نجل الفنان الكبير أنّ الجمهور سيظلّ له مكانة كبيرة في قلب والده وأنّهم يعرفون ذلك فأضاف: "جمهوره غالي عليه كتير وأتوقع أنكم تعرفون".

وكان الفنان راشد الماجد، قد واسى الفنان عبد المجيد عبد الله، عبر حسابه على "تويتر" فنشر مقطع فيديو مجمع لعدة أغاني له وعلقّ قائلًا: "ألف سلامة عليك يابوعبدالله ياملح الساحة الفنية"، الأمر الذي جعل مغردو "تويتر" يتفاعلون مع المقطع وبدأوا في مواساة عبد المجيد عبد الله بعدما كانوا يُعربون عن غضبهم بسبب عدم استطاعة الفنان السعودي الظهور على المسرح في موسم الرياض.

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وردّ عبد المجيد عبد الله على مواطنه راشد الماجد فقال: "يسلمك ربي يا ابو طلال وموفق في الموسم الجاي تنورنا وتسعدنا".

وفاجأ عبد المجيد عبد الله، جمهوره قبل ساعات قليلة بإعلان جديده في الغناء، حيث نشر كلمات من أغنيته الجديدة عبر حسابه على "تويتر"، مشيرًا إلى أنّه سيتعاون مع الشاعر الغنائيّ رمز، والملحّن أحمد الهرمي، وتحمل الأغنية عنوان "أطيح واقف".

وكان الفنان السعوديّ عبدالمجيد عبدالله، قد كشف في مداخلة إذاعية أجراها في منتصف يونيو الماضي، عن تفاصيل مرضه لأوّل مرّة فقال وقتها، إنه يُعاني من آلام في الأذن الداخلية منذ فترة طويلة، أنّ المرض الذي يُعاني منه اسمه "مانير"، يُصيب الأذن الداخلية ولا علاج له.

وأكّد أنّ أعراض هذا المرض تُسبب دوخة وغثيان في بعض الحالات، وتجعله طوال الوقت يُعاني من الدّوار، حيث تلتهب الأُذن ويأتي الدّوار، وبالتالي لا يستطيع الحركة مثل أيّ إنسان، مشددّا على أنّه راضٍ بقضاء الله في كلّ وقت.