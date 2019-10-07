نورة العميري تعتذرُ عن الإساءة لـ"سائق".. وهذا ما قالته عن تصريح "قميصي أغلى من...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الفنانة الكويتية نورة العميري ندمها واعتذارها عن الخطأ الذي ارتكبته تجاه سائق "أوبر" الذي كانت تركب معه، موضحًة أنّها لم تكن تقصد هذه الإساءة والسّخرية التي تسبّبت في حملة انتقادات واسعة ضدّها.

وقالت نورة في لقاء تلفزيونيّ لها: "الأعمال بالنيات والإساءة أو السخرية ليست في شخصيتي"، مؤكدًة أنّها عندما ضحكت في مقطع الفيديو جعل البعض يأخذ الموضوع عنها بشكل سلبي".

وأكّدت العميري أنّها لم تنتبه لهذا الخطأ، ولكنّها تعلّمت منه، وهذا سيجعلها حريصة في المستقبل خاصًة أنّها لم تتربّ على ذلك.

وأشارت الفنانة الكويتية إلى أنّه لا يوجد بشر معصوم من الخطأ؛ لأنّ الله لم يخلقنا ملائكة، مضيفًة: "كونك تُخطىء وتعتذر فهذا دليل على أنك شخص فاهم ودارس ومتربي".

وأبدت استغرابها من رد فعل الجمهور تجاهها، مؤكدًة أنّها ظُلمت كثيرًا من انتقاداتهم التي وجهوها إليها، لأنّ أيّ خطأ لابدّ أنْ يكون ردّ الفعل أو العقاب على قدر ما حدث، إلا أنّ السّبّ والقذف والطعن في الشرف الذي وقع عليها كان كثيرًا.

ونوّهت أنّ البعض وقف بجانبها لأنّهم يعرفون شخصيتها وطريقة تعاملها مع مثل هذه الأمور، معربًة عن كامل احترامها لكلّ من تفهّم موقفها فقالت: "أحترم من وقفوا بجانبي أنا ما انخلقت ملاك لدي مشكلة واحدة هي أنني طلعت على سجيتي وخطأي الأكبر أنني صورت السائق".

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وردّت على من بالغوا في استقبال المقطع وتناولوه بالسّخرية من ملابسها خاصًة أنّها قالت لهم "قميصي أغلى من صالة بيوتكم"، فقالت: "ده حتى رد فعلي كان دمه خفيف، المنتقدين استفزوني لأنهم سلبيين".

واتّهمت من وجّهوا لها الانتقادات باجتزاء مقطع من الفيديو الذي قالت فيه هذا التصريح، مبينًة: "لم أقصد الرد بهذه الطريقة وكان ردي على فئة معينة".

وبدأت قصّة الفنانة الكويتية نورة العميري، عندما نشرت فيديو خلال تواجدها في سيارة أوبر وهي تسخر من السيارة وبساطتها بطريقة مُبالغ فيها، ممّا أثار غضب الجمهور الذي هاجمها بقوّة وقسوة بسبب سخريتها من إمكانيات السّائق وتعاليها عليه.

وخرجت بعدها العميري بفيديو توضح به أنّها كل ما قالته كان مزاحًا فقط، وأنّ السّائق تقبّل الموضوع، متسائلة: "لماذا الناس يسارعون بالهجوم بدلًا من تقديم النصيحة؟".

ولم يلقَ ردّ العميري الذي وصفه الكثير بالفوقية استحسان الجمهور، والذين هاجموا تفاخرها بالملابس والأموال، مُستذكرين قول جبران خليل جبران: "لا تجعل ثيابك أغلى شي فيك حتى لاتجد نفسك يومًا أرخص ممّا ترتدي".

يُذكر أنّ نورة العميري، أعلنت في وقت سابق، إصابتها بمرض السّرطان قبل نحو 6 سنوات، مشدّدة على أنّها لم تُعلن تفاصيل المرض للجمهور أو لأهلها؛ لأنّها لا تُريد أنْ يتمّ أخذ الأمر بتعاطف من أحد.