ناصر القصبي يعودُ للمسرح بعد 30 عامًا من الإنقطاع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد 30 عامًا من الإنقطاع المسرحيّ، يعود الفنان السعوديّ ناصر القصبي إلى خشبة المسرح مرّة أخرى بمسرحية كوميدية، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض" الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

وينشغل القصبي هذه الأيام بالبروفات النهائية للمسرحية والاجتماع مع طاقم العمل، ويستمرّ عرض مسرحية القصبي لمدّة شهر على مسرح جامعة الأميرة نورة، من تاريخ 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر.

ويتصدّر البطولة ناصر القصبي، بالإضافة إلى راشد الشمراني وعبدالإله السناني، كما يشارك من النساء ريماس منصور، زارا البلوشي، وعدد من الوجوه الشّابّة التي شاركت في المسلسل الرمضاني الشّهير "العاصوف"، من تأليف خلف الحربي، وإخراج المخرج الكويتي محمد الحملي.

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يذكر أنّ انطلاقة القصبي في عالم المسرح بدأت من مسرحية "حلم الحياة" عام 1984، تلتها 5 مسرحيات، آخرها كانت "ولد الديرة"، التي تعتبر آخر مسرحية له قبل نحو 30 عامًا.

وتخرّج ناصر القصبي من كلية الزراعة بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، بدأ مشواره الفني خلال المسرح الجامعي، بينما كان ظهوره الحقيقيّ في مسرحية "التائه" الذي قام هو والفنان راشد الشمراني ببطولتها وأخرجها رشدي سلام.

كما اشتهر كثيرًا بمسلسله الكوميدي "طاش ما طاش"، الذي قدم منه 18 جزء، بواقع جزء كلّ عام، ويعتبر من أفضل المسلسلات الكوميدية في الخليج والوطن العربيّ، بمشاركة الفنان عبد الله السدحان، كما اشتهر مؤخرًا بالمسلسل التاريخيّ "العاصوف".