حلا شيحة.. من الاعتزال إلى الحِجاب ومن ثمّ البكيني! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ إعلان الفنانة المصرية حلا شيحة خلعها الحِجاب وعودتها للفنّ في أغسطس 2018، أصبحت مراقبة من الجمهور ووسائل الإعلام مع كلّ ظهور لها، سواء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أو في مناسبة فنية.
ومع مرور عام على خلع حلا شيحة للحِجاب، ظهرت في عدّة جلسات تصوير ثمّ رفعت سقف الجرأة بالظهور بتصميمات لافتة وعارية بعض الشيء للمرّة الأولى منذ عودتها للفنّ، ناهيك عن تسريب صورة لها بالبكيني.
وطالت حلا شيحة العديد من الشائعات، وكان أبرزها زواجها من الفنان المصريّ محمد رمضان، والتي خرج الثنائي لنفيها، ثمّ شائعة إجرائها "الفيلر" والتي نفتها أيضًا.
وفي الفيديو التالي نرصد إطلالات حلا شيحة في جلسات التصوير والمهرجانات، وتصريحاتها في وسائل الإعلام.
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