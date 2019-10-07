بسبب الرقابة مصير مجهول يواجه صناع فيلم "تصفية حساب"

يواجه صناع فيلم "تصفية حساب" الذي يخوض بطولته الفنان عمرو سعد مصير مجهول، بعد تعرض العمل لأزمة فنية حيث اعترضت الرقابة علي المصنفات الفنية على بعض الخطوط الدرامية وتصوير الفيلم.

الفيلم كان من المقرر أن ينطلق تصويره مطلع شهر أغسطس الماضي، وعرضه في 2020، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن، وسيتم تصوير بعض المشاهد الخارجية في أوروبا وكان يحمل في البداية اسم "سيدي جابر"، ولكن تم تغييره إلى "تصفية حساب" بعد اعتراض الرقابة على الاسم لتشابهه مع عمل آخر.

"تصفية حساب" من بطولة عمرو سعد، محمود حميدة، وليد فواز، يسرا اللوزي، وآخرين، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أحمد عبدالباسط، وإنتاج أيمن عبدالباسط.

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