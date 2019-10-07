درة تتوجه إلى السويد لحضور العرض العالمي الأول لفيلم "يوم وليلة"

القاهرة - لايف ستايل
تصل النجمه التونسية درة إلى السويد صباح الثلاثاء، لحضور العرض العالمي الأول لفيلم "يوم وليلة" في حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربية، وتستغرق الرحلة يومًا واحدًا فقط و ذلك لانشغالها بتصوير مسلسلها الجديد "بلا دليل".
و يشاركها في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
يُذكر أنه من المقرر عرض الفيلم في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري بالمغرب.
كانت قد انطلقت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية، في مدينة مالمو السويدية، وسط حضور كبير من النجوم والمخرجين ومحترفي صناعة السينما العرب والأسكندنافيين.
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