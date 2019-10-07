عاصي الحلاني يُسعد مُحبيه بهذا النبأ ويحتفل بزفاف شقيقة زوجته عبر "إنستغرام"

أعلن الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن عودته لاستئناف تصوير برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" بعد تعافيه من حادث سقوطه عن ظهر الحصان في مزرعته.

وأكّد الحلاني، أنه أصبح بخير وطمأن محبيه على حالته الصحية، مشاركًا جمهوره مقطع فيديو على موقع "إنستغرام"، ووعدهم بمشاهدة أفضل المواهب الغنائية.

وعلّق عاصي الحلاني، قائلًا: "‏رح طمن كل المحبين هيدا الڤيديو اليوم أثناء تصوير ⁦‪@MBCTheVoiceKids‬⁩ الحمدلله أنا بخير الحمد لله ونحنا مستمرين بتصوير البرنامج مع أحلى المواهب والأصوات الرائعة انتظرونا".

كما ظهر الفنان اللبناني في حفل زفاف شقيقة زوجته كوليت بولس الحلاني، وبدا بصحة جيدة بدون وضع الرقبة الطبية، وكان متعافيًا تمامًا من الإصابات التي لحقت به، كما شارك ابنه الوليد بالغناء في حفل الزفاف.

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وفي وقت سابق نشر الإعلامي اللبناني جمال فياض عبر حسابه على فيسبوك صورًا ظهر فيها عاصي الحلاني بشكل صادم لمحبيه، بسبب ارتدائه رقبة طبية ووضع الجبس في يده، وعلّق عليها قائلًا: "الحقيقة إن عاصي الحلاني نجا من الموت بمعجزة".

وتسبّب الحلاني في قلق محبيه بعد إفصاح فياض عن تفاصيل حالته الصحية عقب سقوطه من على ظهر حصانه وكشف أنه تسبّب في كسور في يده والأضلع والرقبة بالإضافة إلى فقدانه الوعي لفترة بعد الحادث.

يُذكر أن الصفحة الرّسميّة الخاصّة ببرنامج المواهب "The voice kids" أعلنت عبر "تويتر" عن أعضاء لجنة الموسم الجديد رسميًا، وهم الفنان اللبنانيّ عاصي الحلاني، والفنان المصريّ محمد حماقي، مع بقاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضمن أعضاء اللّجنة.

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