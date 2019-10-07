رجاء الجداوي تؤكد أنها كلاسيكية وليستُ جريئة وتقدّم نصيحة هامة للفتيات

القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن الموقف الذي تعرضت له في بداية مشاركتها بعالم الأزياء وقررت من بعده استكمال عملها كعارضة؛ إذ كانت أولى مشاركاتها وسط مجموعة كبيرة من العارضات الإيطاليات والفرنسيات.
وقالت في لقاء صحافي إنه خلال العرض قالت إحدى السيدات من الجمهور عليها "يا حرام.. إيه اللي جاب دي وسطهم" فبكت ولكن الجمهور صفق لها وقررت في ذلك الوقت أنها ستستمر كعارضة أزياء.
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وروت الجداوي الموقف الذي جمعها بالرئيس المصري جمال عبدالناصر والذي كان نقطة تحول كبيرة في حياتها كعارضة أزياء؛ إذ كلفها بتشكيل فريق عمل من المصريات اللاتي يحملن جواز سفر مصريًا للمشاركة في المهرجانات العالمية.
ووجهت كلمة إلى كل فتاة تمارس عملًا، بأنها يجب أن يكون لديها إصرار وعزيمة وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، مشيرة إلى أن حياتها المهنية مليئة بالفشل والنجاحات والحب ومساندة بعض الأشخاص لها.
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